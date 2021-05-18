Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 1365 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - более 28,4 тыс.

На выходных ситуация на Донбассе оставалась напряженной. Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 1365 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 17 мая.

В Донецкой области с вечера 14 по вечер 16 мая СММ зафиксировала 1 173 нарушения режима прекращения огня, в том числе 53 взрыва (3 разрыва, 2 взрыва в воздухе и 48 взрывов неопределенного происхождения). Большинство нарушений произошли восточнее н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) в ночь с 14 на 15 мая и вечером 15 мая, западнее и северо-восточнее шахты "Октябрьская" (неподконтрольная правительству, 9 км северо-западу от центра Донецка) вечером 15 мая, а также восточнее и южнее участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству) и в пределах этого участка (см. ниже). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 197 таких нарушений (некоторые произошли вблизи участка разведения в районе Петровского).

В Луганской области с вечера 14 по вечер 16 мая Миссия зафиксировала 192 нарушения режима прекращения огня, в том числе 67 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло севернее и западнее участка разведения в районе

н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 74 таких нарушения (большинство произошло вблизи участка разведения в районе Золотого).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы стянули 17 танков на полигон вблизи Мирного. Около Донецка зафиксированы 2 БПМ и БТР врага, - СЦКК

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 28 436 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 8 938 взрывов, 4 615 пролетевших неопределенных боеприпасов, 209 вспышек дульного пламени, 97 осветительных ракет, а также не менее 14 577 очередей и выстрелов).