Житель Днепра после пьяной драки вернулся к "обидчикам" с ружьем и расстрелял отца с сыном. ФОТО

Полицейские задержали 34-летнего жителя Днепра, устроившего ночью стрельбу в Кирилловке Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента уголовного розыска Нацполиции в Telegram.

"Предварительно установлено, что две компании лиц в нетрезвом состоянии из-за внезапно возникшего конфликта затеяли драку. После ее "завершения" злоумышленник вернулся к противникам, но уже с ружьем. Фигурант совершил несколько выстрелов, которыми ранил 18-летнего и 46-летнего жителей Запорожья", - сказано в сообщении.



Фото: Департамент уголовного розыска/Telegram

У пострадавших огнестрельные ранения брюшной полости, груди, головы. Сейчас за жизни обоих мужчин борются врачи.

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""Смельчака" задержали при попытке поспешного выезда из населенного пункта, проводятся следственные действия", - добавили в ведомстве.