В Украине за сутки от COVID-19 умерли 285 человек, зафиксированы 4 095 новых случаев заражения, 17 751 человек выздоровел

4 095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 мая 2021 года.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"4 095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 мая 2021 года. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализировано - 999 человек;

летальных случаев - 285;

выздоровели - 17 751 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 61 110 (в том числе методом ПЦР - 30693, методом ИФА - 13378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17039).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 160 095 человек;

выздоровели - 1 882 344 человека;

летальных случаев - 48 469;

проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ривненской (425), г. Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях", - рассказал Степанов.







