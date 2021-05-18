За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 232 человека, всего - 948 330, - Степанов
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"17 232 человека привиты против COVID-19 за сутки 17 мая 2021 в Украине. 948 332 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 17 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 963), Львовской (1 091) и Донецкой (1 072) областях, меньше всего - в Луганской (372), Херсонской (379) и Винницкой (400) областях.