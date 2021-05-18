Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 164,2 млн, число жертв - более 3,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 мая в мире зарегистрировали 535 371 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 733 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 164 279 345 случаев инфицирования, из них 535 371 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 404 457 человек, из них 10 733 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 143 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8, по летальным случаям - 15-ю и 5-ю позицию соответственно.