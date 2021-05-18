Адвокат Чауса Вишневый: Будут еще видеообращения. Все может превратиться в остросюжетный многосерийный детектив

Стиль высказываний в последнем видеообращении беглого экс-судьи Николая Чауса свидетельствует о том, что говорил он против своей воли.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил адвокат Чауса Александр Вишневый.

"Мы обсудили это видео с его супругой. Очень много вопросов и нюансов, которые настораживают. Начиная с того, что за все годы брака он не обращался к жене именно так, как в этом видео. Конечно, он называл ее по имени, но иначе. Да и сама стилистика речи, то, как построены фразы – для него не характерны. Одежда тоже не его...Мы полагаем, что все заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными", - уточнил адвокат.

По словам Вишневого, у Чауса не было оснований исчезать. Он планировал вернуться в Украину и дать показания НАБУ по уголовному производству, которое расследуется.

Кроме этого, он отметил, что Чаус в силу его возраста вряд ли сам умеет создавать телеграмм-каналы.

"А тут вдруг решил избрать именно такой способ общения. Мы уже понимаем четко, что будет еще ряд видеообращений. Как бы это не превратилось в многосерийный блокбастер. При том, что он находится в вакууме. При отсутствии доступа к нему других людей будет излагаться позиция, которая очевидно не соответствует его воле", - выразил уверенность он.

Читайте также: Жена Чауса узнала мужа в опубликованном 17 мая ролике: Слава богу, жив, но на себя не похож

"Больше информации мы уже узнаем из нового телеграмм-канала, в который "добровольно" будут поступать новые видеоролики от имени Чауса. Допускаю, что это, может, будет остросюжетный многосерийный детектив", - заявил адвокат, отвечая на вопрос относительно того, зачем было организовано похищение Чауса.

"Она (ситуация. - Ред.) будет иметь, на мой взгляд, очень длительное развитие. Мне кажется, что будет порционно, детально через Николая Алексеевича подаваться определенная информация под конкретным вектором, в результате которой мы все сможем разобраться, кому это интересно, какие мотивы и какая конечная цель", - добавил он.

Полный текст интервью с адвокатом Николая Чауса Александром Вишневым читайте здесь.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.