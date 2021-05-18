Обострение на Ближнем Востоке: Палестина сообщает о 212 погибших, из них почти треть - дети, Израиль - о 10

По меньшей мере 212 палестинцев - в том числе 61 ребенок и 36 женщин - были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля. В свою очередь Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиснкую правду.

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Газа, более 1 400 человек получили ранения.

Десять человек в Израиле, в том числе пятилетний мальчик и солдат, были убиты в результате ракетного обстрела из гражданских районов в Секторе Газа гражданских районов в Израиле.

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Между евреями и арабами внутри Израиля также вспыхнули столкновения, в результате чего десятки людей получили ранения.

Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.