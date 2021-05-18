Обострение на Ближнем Востоке: Палестина сообщает о 212 погибших, из них почти треть - дети, Израиль - о 10
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиснкую правду.
Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Газа, более 1 400 человек получили ранения.
Десять человек в Израиле, в том числе пятилетний мальчик и солдат, были убиты в результате ракетного обстрела из гражданских районов в Секторе Газа гражданских районов в Израиле.
Между евреями и арабами внутри Израиля также вспыхнули столкновения, в результате чего десятки людей получили ранения.
Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.