Дело Шеремета: под Шевченковским судом в Киеве проходит акция в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник, 18 мая в Шевченковском районном суде г. Киева проходит судебное заседание, на котором рассматривают ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета для Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко (Риффа), а также нахождения под залогом для Яны Дугарь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первой в суд пришла Юлия Кузьменко, потом Андрей Антоненко и Яна Дугарь. Антоненко пришел в форме, поприветствовал собравшихся под судом словами "Слава Україні!", коротко переговорил и пофотографировался с активистами.

В комментарии журналистам он рассказал о том, как проходят его будни под домашним арестом, о творчестве, а также об общем самочувствии и адаптации после заключения: "Мозг отвык от такого количества информации... Тяжеловато".

В свою очередь активисты подарили Антоненко гитару.

"Военнослужащих и волонтера, которыми чиновники прикрыли собственные ошибки в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, прокуратура продолжает пытаться пытать и издеваться несмотря на то, что уже вся страна знает об их непричастности к этому делу. Волонтеры и военнослужащие, по мнению прокурора, имеют "отягчающие обстоятельства" - они преданы своей стране. И именно эта преданность сегодня в нашем государстве подлежит преследованию от правоохранительных органов. Юля, Андрей - они ведь не Медведчук, которому даже электронный браслет цеплять не надо и на которого, в случае нарушения им домашнего ареста, будет наложен только штраф до 4,5 тыс грн", - говорится в сообщении паблика "Правосуддя не на часі" в Facebook..

Активисты отмечают, что "бесчестность так называемого "дела Шеремета" является олицетворением "справедливости" от государства: "Дело, которое каждый день разрушает у граждан доверие к правовым институтам Украины, надежду на перемены в стране, веру в беспристрастность и честность процессов, происходящих в государстве".

Также сообщается, что сегодня все желающие смогут увидеть Андрея, Юлю, Яну вместе - под судом, поскольку они смогут побыть какое-то время на улице, среди людей.

"Мы действительно ждем и требуем правды, и ту ложь, которую нам вливали в уши полтора года - пусть едят ее сами. Потому что мы - украинцы. Не стоит путать нас с россиянами. И даже с белорусами - ведь за правое дело мы стоим вместе и до конца", - добавляют активисты.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Ранее подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант, украинский военнослужащий Андрей Антоненко дал интервью Цензор.НЕТ, с которым можно ознакомиться по ссылке.









Фото и видео: Одег Богачук для Цензор.НЕТ