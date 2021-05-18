Минсоцполитики в ближайшее время запустит обновленный веб-портал для оформления субсидий онлайн

Министерство социальной политики Украины в ближайшее время запустит обновленный веб-портал для оформления жилищных субсидий онлайн.

Об этом заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ближайшие дни, буквально завтра-послезавтра, мы откроем обновленный веб-портал для оформления жилищных субсидий онлайн", - сказал Музыченко.

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Он пояснил, что на данном ресурсе, кто-либо из претендентов на субсидию будет иметь возможность заполнить все документы в электронном формате и направить в органы социальной защиты населения.