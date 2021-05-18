Действия РФ как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире и требуют адекватной реакции международного сообщества, - министры "Люблинского треугольника"

Министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" сделали совместное заявление в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Они считают, что действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министров "Люблинского треугольника", обнародованное пресс-службой МИД.

"В этот скорбный день от имени Украины, Литовской Республики и Республики Польша мы выражаем глубочайшие соболезнования крымскотатарскому народу. Мы разделяем вашу боль и чтим память невинных жертв этого геноцида, совершенного в 1944 году. 18 мая - одна из самых трагических дат прошлого века. Депортация десятков тысяч крымских татар сталинским режимом поставила народ на грань полного уничтожения. Многие депортированные умерли, всем было запрещено возвращаться на родину - в Крым, все также подвергались попыткам насильственной ассимиляции с "новым советским обществом". К счастью - они выстояли", - следует из заявления.

Отмечается также, что Киев, Вильнюс и Варшава будут прилагать все усилия для распространения исторических фактов и обеспечения их надлежащей международной оценки на современном этапе.

Однако спустя семь десятилетий после этого преступления современное поколение стало очевидцем повторения событий прошлого.

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"Временная оккупация Крыма Россией привела к новым репрессиям против крымскотатарского народа, который вновь сталкивается с нарушениями прав человека, преследованиями за убеждения, религию и несогласие с оккупацией украинского Крыма... Эти действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире, а потому требуют адекватной реакции международного сообщества", - говорится в заявлении.

"Эффективным ответом станет деоккупация Крымского полуострова. Правительства наших стран, вместе с нашими партнерами, будут продолжать работать над восстановлением уважения к международному праву и суверенного контроля Украины над Крымом. Бесспорно, нашим активом в этой борьбе является солидарность с крымскими татарами и единство всего мира вокруг нашей общей цели", - следует далее.

Также отмечается, что саммит международной Крымской платформы, который должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года, призван сыграть важную роль в консолидации усилий.

"Мы рассчитываем на разработку четкого плана действий мирового сообщества по приближению деоккупации украинского Крыма и восстановления прав крымских татар. Мы убеждены, что наши совместные усилия и международная солидарность будут способствовать освобождению Крыма от российской оккупации, а также восстановлению прав и свобод крымскотатарского народа в украинском Крыму", - подытожено в заявлении.

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