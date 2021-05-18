"Турция продолжит поддерживать своих собратьев, чтобы устранить притеснения крымских татар", - заявление МИД Республики

Турция продолжит поддерживать крымских татар и "пытаться устранять их притеснения после аннексии Крыма".

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД страны, посла Танжу Билгича в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В ночь на 18 мая 1944 года 250 тысяч крымских татар были изгнаны со своей родины в нечеловеческих условиях. В то время как большинство крымских татар погибли в этом трагическом инциденте, оставшиеся в живых были вынуждены жить тоской по Родине. Турция продолжит поддерживать своих собратьев, чтобы устранить притеснения крымских татар, защитить их идентичность, обеспечить их благополучие, которые продолжает подвергаться испытаниям и трудностями, возникшими в результате незаконной аннексии Крыма", – говорится в заявлении МИД Турции.

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Во вторник, 18 мая, исполняется 77 лет с начала депортации советским режимом крымских татар из Крыма. В этот день в Украине и мире вспоминают жертв геноцида крымскотатарского народа.

В годовщину геноцида крымскотатарского народа 18 мая посольство Украины в Турции приспустило крымскотатарский флаг с траурной лентой.

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