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Оккупация Крыма - это открытая рана, которая заживет только после восстановления суверенитета Украины, - Кулеба

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Оккупация Крыма - это открытая рана, которая заживет только после восстановления суверенитета Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал оккупацию Крыма открытой раной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Глава МИД отметил, что поступают новые и новые подтверждения об участии других стран в учредительном саммите "Крымской платформы", который состоится в августе этого года.

"Чем ближе мы к этому мероприятию, - тем большим становится сопротивление Российской Федерации "Крымской платформе", что свидетельствует, что мы на правильном пути, и сколько бы раз Россия ни утверждала бы, что вопрос Крыма закрыт, - на самом деле он как открытая рана. Он остается открытым, и закроется он только после восстановления суверенитета Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополь", - подчеркнул Кулеба.

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Топ комментарии

  • Дід Трохим
    По вашей удобной сговорчивой правде,
    Пайками оплаченной верности ради.
    По вашей оплёванной внуками вере,
    Что можно народы казнить для примера.

    Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
    Тому, кто хранит ещё память и совесть,
    Кто нашим тиранам не пел алелую,
    Как старшему руку тому поцелуем.

    С того, кто нас подленько травит поныне,
    Мы маску народных ревнителей снимем
    И пусть они глянут в лицо нам открыто,
    Не прячась за власти худое корыто!

    Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
    И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
    Как плакали наши отцы на чужбине,
    Когда матерей своих там хоронили.
  • Дід Трохим
    Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
    И духов своих по ущельям окликнет,
    Вернёт родники к долгожданным истокам
    И пепел отцов возвратит их потомкам.

    Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
    И слово дадим, что вовеки не бросим,
    По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
    Ведь в ней наша память и наша надежда.

    Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
    Не всем этот путь оказался по силе,
    Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
    Все вместе под небом родным соберёмся!"

    Лейля Такош (Лиля Буджурова)
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Лише розбудова потужної,суверенної ,соборної української України,вірний шлях до повернення Крима та Донбаса !!!)))
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