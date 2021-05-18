Оккупация Крыма - это открытая рана, которая заживет только после восстановления суверенитета Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал оккупацию Крыма открытой раной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Глава МИД отметил, что поступают новые и новые подтверждения об участии других стран в учредительном саммите "Крымской платформы", который состоится в августе этого года.

"Чем ближе мы к этому мероприятию, - тем большим становится сопротивление Российской Федерации "Крымской платформе", что свидетельствует, что мы на правильном пути, и сколько бы раз Россия ни утверждала бы, что вопрос Крыма закрыт, - на самом деле он как открытая рана. Он остается открытым, и закроется он только после восстановления суверенитета Украины над Автономной Республикой Крым и городом Севастополь", - подчеркнул Кулеба.

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