Адвокаты обжаловали решение о взятии Медведчука под домашний арест

Адвокаты кума Путина, главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука обжаловали решение Печерского районного суда об избрании их подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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