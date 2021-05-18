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Адвокаты обжаловали решение о взятии Медведчука под домашний арест

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Адвокаты обжаловали решение о взятии Медведчука под домашний арест
Адвокаты кума Путина, главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука обжаловали решение Печерского районного суда об избрании их подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Ну раз обжаловали-надо выпускать. Ведь так,зелень?
  • Александр b9c4d8fd
    Да-да, и надо было, как мертвечук Стуса защищал. Адвокаты должны были сказать, что они сначала граждане, а потом юртсты. И как гражлане они настаивают на замене домашнего ареста расстрелом.
  • Ксен Люпен
    Надіюсь апеляція виправить помилку і відправит Мертвечука в СІЗО без застави.
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