Решение парламента Латвии создать депутатскую группу по поддержке Крымской платформы - проявление настоящей дружбы, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал решение парламента Латвии создать депутатскую группу по поддержке Крымской платформы, назвав такой шаг проявлением настоящей дружбы между странами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с спикером Сейма (парламента) Латвийской Республики Инарой Мурниеце, которая находится с официальным визитом в Украине.

Глава украинской дипломатии поблагодарил Мурниеце и членов Сейма Латвии за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В латвийском сейме создана депутатская группа для поддержки Крымской платформы, - Джапарова. ФОТО

Кулеба отметил символизм визита спикера латвийского парламента в Украину в дни памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

"Как и семьдесят семь лет тому назад, так и сейчас, в условиях российской оккупации Крымского полуострова, представители крымскотатарского народа вновь оказались под угрозой своего существования. Важно, чтобы международное сообщество максимально консолидировало свои усилия с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму и привлечения России к ответственности".

Кулеба и Мурниеце отдельно обсудили подготовку инаугурационного саммита Крымской платформы 23 августа в Киеве.

Также читайте: Латвия решительно осуждает провокационные действия РФ на Донбассе и в Черноморском регионе. Мы внимательно следим за ситуацией, - председатель Сейма Мурниеце

Глава МИД Украины поприветствовал решение парламента Латвии создать депутатскую группу по поддержке Крымской платформы. Он назвал такой шаг проявлением настоящей дружбы между Латвией и Украиной, выразив надежду на активное участие членов Сейма в работе парламентского измерения Крымской платформы.

Министр также высоко оценил намерение Инары Мурниеце посетить 19 мая линию разграничения в Донецкой и Луганской областях для ознакомления с последствиями российской агрессии и шагами, которые предпринимает Украина для продвижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Также читайте: Участников "Крымской платформы" пока объявлять не будут, чтобы избежать провокаций со стороны РФ, - Джапарова