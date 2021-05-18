Встреча Путина и Байдена может состояться в одной из европейских дипломатических столиц, - замглавы МИД РФ Рябков

Москва и Вашингтон прорабатывают разные аспекты будущей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом заявил во вторник замглавы российского МИД Сергей Рябков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне", - сказал Рябков.

"Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени", - отметил он.

Он добавил, что пока нет никакой ясности о времени и месте проведения гипотетического саммита президентов России и США.

"Никакой ясности нет по состоянию на сегодня на этот счет... Я думаю, что еще какое-то время понадобится, прежде чем что-то можно будет объявить с точки зрения того, где и когда может состояться гипотетический саммит, о котором мы сейчас говорим", - сказал Рябков.

"Окончательной договоренности о месте проведения саммита нет, но я думаю, что в любом случае, если договоренность будет достигнута, это будет одна из европейских дипломатических столиц", - добавил замглавы российского МИДа.

Он отметил, что "целый ряд государств предлагал и продолжает предлагать свои возможности для организации встречи президентов России и США".

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