Рассчитываем на вашу поддержку и опыт: Наев поздравил воинов-резервистов с профессиональным праздником

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил воинов-резервистов с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования ОС ВСУ в Facebook.

"Уважаемые воины-резервисты! От имени личного состава Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем резервиста Украины.

Находясь в оперативном резерве, Вы готовы в любое время пополнить ряды Вооруженных Сил Украины. Мы всегда рассчитываем на вашу поддержку и опыт, приобретенный в ожесточенных боях с российским агрессором. Уверен, что Ваш патриотизм и преданность делу и впредь будет оставаться надежной основой обороноспособности нашего государства", - говорится в поздравлении Наева.

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"Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия. Слава Украине! Вместе победим!" - добавил Командующий ОС ВСУ.