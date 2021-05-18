Бутусов решил сложить полномочия советника Тарана: ОП и министру обороны оказалось абсолютно неинтересно мое видение военной реформы

Журналист, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов принял решение сложить полномочия советника министра обороны Украины на общественных началах.

Об этом Бутусов сообщил в статье на сайте Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла грубейшие провалы и недостатки в работе Министерства обороны, однако "проблемы армии не анализируются и подменяются показухой".

"Министр обороны не реагирует даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет Комитет по обороне ВР, такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами. А тем временем воровство в армии на топливе, закупках, ремонтах остается массовым явлением. Никто не несет ответственности", продолжил Бутусов.

Кроме того, главред Цензор.НЕТ отметил, что в государстве отсутствует централизованная оборонная политика: "Поэтому даже те проблемы, которые МО пытается объективно решить – такие как территориальная оборона, внедрение автоматизированных систем управления, блокируются из-за отсутствия координации на высшем уровне".

Одной из причин увольнения Бутусов также назвал провал Гособоронзаказа-2020.

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"Сейчас также срывается Гособоронзаказ 2021 года, окончательный годовой план в конце мая не передан исполнителям", - отметил он.

"Военно-политическое руководство не планирует качественных реформ в армии. Новые документы оборонной политики, в частности, Стратегия военной безопасности, не направлены на изменение ситуации. Можно мириться с некоторыми проблемами, но нельзя мириться с нежеланием их решать", - подчеркнул Бутусов.

Кроме того, по словам журналиста, дело о провале спецоперации по захвату российских террористов-"вагнеровцев" не расследуется уже 8 месяцев: "Верховная Рада блокирует создание следственной комиссии. В 2020 году произошло 7 провалов спецопераций ГУР МО, в результате значительное количество людей захвачено противником, есть, к сожалению, и потери, погибшие из-за кого-то люди, раскрыты ключевые направления работы против РФ. Однако Минобороны игнорирует длинную череду этих провалов, хотя причина очевидна - предательство".

Бутусов также рассказал, какой подход он был намерен использовать в ходе военной реформы:

а) достижение превосходства в позиционной обороне в условиях Минских ограничений;

б) минимизация боевых и небоевых потерь за счет повышения качества войск;

в) подготовка к наступательной операции на Донбассе на случай благоприятной политической обстановки в будущем;

г) подготовка к определенным сценариям действий в Приднестровье и в оккупированном Крыму.

Среди основных принципов журналист назвал максимальную интеграцию в структуры НАТО для сдерживания угроз.

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"Наши союзники не будут воевать вместо нас в нашей зоне ответственности – это наземные боевые действия; быть сильным везде невозможно, поэтому наша армия должна иметь превосходство качества над количеством; главное качество войск – боеспособность, то есть способность нанести врагу неприемлемые потери в заданной точке за самое короткое время; превосходство это: лучшие воины с лучшим оружием в нужное время в нужном месте; ресурсы должны концентрироваться там, где наибольший риск для жизни воинов; военные реформы это: непрерывный анализ новых факторов в войне; оборонное планирование на основе анализа; опережающее врага внедрение изменений; победу обеспечивает: ситуационная осведомленность; скорость решений; скрытность маневра; смелость действий; точность поражения целей", - подчеркнул Бутусов.

Кроме того, среди главных проблем главред Цензор.НЕТ назвал:



- отсутствие оборонной политики и единого центра принятия решений в государстве;

- отсутствие проведения военных реформ;

- коррупция и кумовство в работе военно-административной системы;

- армия построена по структуре и уставам ВС СССР 70-х годов;

- армия сохраняет худшие черты советской системы – неадекватно большой аппарат управления; отсутствие полностью укомплектованных воинских частей; господство контроля над инициативой; наказание самостоятельности; отсутствие послеоперационного анализа AAR; подмена ответственности бумажными отписками; полное непонимание критериев боеспособности; полное несоответствие принципам и структуре НАТО;

- отсутствует научная работа и анализ;

- отток кадров, уволилось большинство ветеранов 14-15 годов;

- критическое положение с боеприпасами;

- отсутствует парламентский контроль и объективный анализ проблем;

- невозможность привлекать на долгие контракты самых качественных и мотивированных бойцов.

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Первоочередными проектами, по словам Бутусова, являются:



- разработка военной доктрины;

- изучение боевого опыта войны в Украине, Молдове, Сирии, Карабахе;

- новые критерии оценки качества командования;

- отмена и пересмотр советской системы внутренней службы;

- сокращение избыточных управленческих звеньев и военно-административных структур Минобороны и ВСУ;

- реформа трех боевых частей первой линии частей по экспериментальной модели на принципах армий НАТО;

- анализ системы логистики и эффективности затрат армии на содержание и эксплуатацию техники;

- сокращение сроков срочной службы с целью повышения качества отбора до 4 месяцев;

- "велике будівництво" служебного жилья и военных городков прежде всего для боевых частей, воюющих на фронте.

- реформа территориальной обороны.

"Надо или делать, или называть причины, почему сделать нельзя. Министру обороны все это оказалось совершенно неинтересно, как и руководству Офиса президента. За каждое слово в своих выводах и предложениях я готов отвечать", - подытожил журналист.

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