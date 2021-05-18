Верховный Суд вынесет решение по делу генерала Назарова 21 мая, - адвокат родственников погибших десантников Погосян

Верховный Суд Украины вынесет решение по делу генерала Назарова 21 мая в 11:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховного Суда, судебное заседание проходило сегодня в 10:00.

17 мая, Верховный Суд начал рассматривать кассационную жалобу адвокатов осужденного генерал-майора Виктора Назарова.

"18 мая 2021 года в 10:00 Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова" (дело № 185/12161/15-к, производства № 51- 6169км20)", - говорится в сообщении.

Позже адвокат родственников погибших десантников Виталий Погосян сообщил, что суд удалился в совещательную комнату.

Оглашение решения ожидается 21 мая в 11:00.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко поблагодарил американских экспертов за поддержку генерала Назарова: Погибших на борту ИЛ-76 убил Путин