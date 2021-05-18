Лавров заявил об усилении Германией линии на системное сдерживание России и пожаловался на "абсурдные обвинения"

Российско-немецкие отношения переживают непростой период, Германия усиливает линию на сдерживание России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Непростой период переживают и российско-германские отношения. Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России", - говорится в обращении Лаврова к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи".

Министр подчеркнул, что Россию регулярно "с высоких трибун представляют чуть ли не как угрозу европейской безопасности".

"В адрес Москвы выдвигаются безосновательные, а все чаще - абсурдные обвинения. Зашкаливает антироссийская заряженность отдельных немецких СМИ. В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей", - добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Россия не заинтересована в конфронтации с Германией. "Делая все необходимое для защиты национальных интересов, в отношениях с Германией мы выступаем за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем", - сказал он.

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По словам министра, одним из наиболее стабильных направлений является торгово-инвестиционное сотрудничество России и Германии, также хорошие перспективы сотрудничества в таких областях, как энергетика, передача технологий и цифровизация, локализация немецких производств в России.

Напомним, 23 апреля Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Как сказано в тексте документа, он принят "в целях защиты интересов и безопасности РФ и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Этим указом, в частности, ограничиваются возможности дипломатическим представительствам таких государств нанимать сотрудников в России.

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Лавров, в свою очередь, заявил, что список "недружественных" к РФ стран будет периодически пополняться и пересматриваться.