Повышение налогов уничтожит украинскую промышленность, а на ее место придут иностранные компании, - Тимошенко

Повышением налогов власть уничтожает отечественную промышленность и благоприятствует иностранным компаниям, ведь дает им налоговые льготы.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Это сознательное плановое убийство наших украинских производителей. И это замещение наших украинских производителей абсолютно понятными глобальными корпоративными структурами", - сказала Тимошенко.

По ее словам, инициатива властей повысить налоги и в то же время предоставлять льготы иностранным инвесторам, в частности, по закону "о инвестняне", приведет к уничтожению отечественного производителя.

"Принимается закон об инвестиционных нянях, где если инвесторы приходят извне в те же сферы, где работают сегодня украинские предприниматели, их освобождают от налогообложения, от платы за землю, от любых налогов вообще. Создают для них оффшорные зоны. И сегодня определили еще один приоритет. Они определили приоритет создания оффшорных зон, которые они назвали индустриальными парками, опять же для иностранных инвесторов. А для наших родных производителей, для тех, на ком еще держится украинская промышленность, наоборот, вносят закон о повышении многократном налогов", - рассказала Тимошенко.

Она подчеркнула: для бизнеса должны быть равные условия, независимо от его происхождения, однако украинская власть целенаправленно проводит политику дискриминации собственного производителя, постоянно повышая для него налоги.

"Для наших украинских производителей - драконовские налоги, которые еще и увеличиваются.

Это как раз и есть тот неправильный курс, который надо менять. Не может на территории одной страны действовать две налоговые разные системы. Для одних - льготы, для других - драконовские налоги. Это противоречит вообще экономической теории построения правильной рыночной экономики", - подытожила Тимошенко.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что предложенные правительством изменения в налоговое законодательство неприемлемы для бизнеса, так как содержат новации, которые существенно усложнят работу налогоплательщиков.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевое государство.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.