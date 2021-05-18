Рада одобрила продажу государственных и коммунальных земельных участков через электронные аукционы
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" - 272 народных депутата.
Перед этим с 10.00 парламентарии рассматривали правки к законопроекту.
Перед голосованием лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала парламент не поддерживать "земельные" инициативы власти и заявила, что с первого июля начнётся "большое обезземеливание Украины".
Она обвинила депутатов большинства в том, что они не знают, за что голосуют, а только слушаются руководство, какую кнопку нажимать.
Тимошенко призвала главу ВРУ и его заместителя не давать сигналы залу, как именно нужно проголосовать - поддержать поправку или нет, а просто ставить на голосование.
"Я предлагаю в следующий раз сказать: "Определяйтесь", - сказала нардеп Разумкову.
После чего глава ВР перед голосованием очередной поправки обратился к депутатам: "Просьба определяться и проголосовать".
Согласно закону, торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки; информация об аукционе и лотах будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной.
Торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.
Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% стартовой цены лота.