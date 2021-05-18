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Индия не возобновит экспорт вакцин от коронавируса по меньшей мере до октября текущего года, - Reuters

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Индия не возобновит экспорт вакцин от коронавируса по меньшей мере до октября текущего года, - Reuters
Индия вряд ли возобновит значительный экспорт вакцин от коронавируса. Этого не произойдет по меньшей мере до октября, поскольку страна сохраняет дозы для внутреннего использования.

Об этом Reuters сообщили три источника в правительстве Индии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Такая задержка будет длиннее, чем ожидалось. Это еще больше обострит дефицит поставок вакцин через глобальную программу COVAX, от какой дозы получает и Украина.

Индия страдает от крупнейшей вспышки заражений коронавирусом в мире. Поэтому страна остановила экспорт вакцин месяц назад после того, как пожертвовала или продала более 66 миллионов доз. Такое решение Индии заставило страны включительно с Бангладеш, Непалом, Шри-Ланкой и многими странами Африки искать альтернативные источники вакцин.

ВОЗ, которая председательствует в программе COVAX, в понедельник призвала производителей вакцин от COVID-19 за пределами Индии расширить свои поставки, ввиду отсутствия поступлений от южно-азиатской страны. Источники Reuters на условиях анонимности сообщили, что индийская программа вакцинации сейчас будет приоритетной. Ведь количество случаев заражения в стране перевалило за 25 миллионов. А ежедневное количество смертей от болезни бьет рекорды.

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"Мы официально не должны обеспечивать все страны, поскольку мы не обязаны это делать. Было внутреннее обсуждение. И некоторые страны попросили не ожидать экспорта, учитывая индийскую ситуацию", - сказал один из собеседников Reuters о решении Ню-Дели заморозить экспорт вакцин.

Вместе с тем, источник не назвал страны, которым сообщили о задержках. Другие два собеседника издания сказали, что восстановление экспорта вакцин от COVID-19 будет зависеть от того, как быстро Индия сможет обуздать смертельную вторую волну заражения. Индийское министерство иностранных дел, которое координирует и следит за экспортом вакцин, не ответило на запросы о комментарии.

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Топ комментарии

  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    В Индии полтора года было спокойно(хотя граничит с Китаем), а потом началась вакцинация.
    Все графики в открытых источниках.
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    Только вирусу плевать на границы и вооружённые конфликты. Европе закрытие границ не помогло.
  • Denis Denissov 9ab7c2b0
    Сейчас ещё похожая ситуация в Тайланде. Тоже резкий рост начался.
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