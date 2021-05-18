Более 150 террористов убиты в боях в Газе, - ЦАХАЛ
По данным Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, в ходе боевых действий было убито как минимум более 200 палестинцев, в том числе более 50 несовершеннолетних и три десятка женщин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По словам официального представителя ЦАХАЛа Хидаи Зильбермана, по состоянию на ночь понедельника среди убитых были более 120 членов ХАМАС и более 25 – членов Палестинского исламского джихада. Еще несколько боевиков террористов, вероятно, были убиты за ночь.
Кроме того, Зильберман заявил, что в ходе ночных авиаударов Армия обороны Израиля уничтожила около 15 км подземных туннелей ХАМАС в городе Газа и Хан-Юнисе.
Около 60 самолетов сбросили более 100 бомб на 65 целей в течение примерно 30 минут, начиная с 3:45 утра вторника.
Это четвертая атака на сеть оборонительных бункеров и переходов ХАМАСа в секторе Газа, которую ЦАХАЛ окрестили "метро". Разрушены уже более 100 км туннелей.
Напомним, 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.