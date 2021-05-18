ГФС сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыск у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ и Беларуси более чем на 100 млн грн. ФОТОрепортаж
Об этом сообщается на официальной Facebook-странице ведомства.
Установлено, что в адрес ряда субъектов внешнеэкономической деятельности систематически из Республики Беларусь и РФ поступали грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема.
Должностные лица ряда коммерческих обществ, с целью уклонения от уплаты акцизного налога на метиловый спирт и растворители, отмечали недостоверные данные относительно химического состава товара, в частности количественного содержания метилового спирта, которое существенно занижалось, и осуществляли реализацию импортируемой продукции в адрес предприятий с признаками рискованности на общую сумму более 100 000 000 гривен.
При этом субъекты хозяйствования производственных мощностей не имеют, по адресам регистрации не находятся, директором, бухгалтером и учредителем выступает одно и то же лицо.
Фактически импортированный товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы и реализовался за наличные средства без оформления бухгалтерских документов.
В ходе проведенных обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей была изъята теневая документация, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, денежные средства, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт и химические добавки, а также изготовленные из них горюче-смазочные материалы общим объемом более 1000 тонн.
"ГФС продолжает системную борьбу с теневым рынком горюче-смазочных материалов. С начала года мы имеем весомый результат целенаправленной работы. В рамках уголовных и административных производств из незаконного оборота изъято горючего на сумму 1,1 млрд грн, (в 2 раза больше показателей 2020) прекращены 10 незаконных производств горюче-смазочных материалов и деятельность более 240 незаконных АЗС. ГФС работает на результат - наполнение бюджета нашего государства ", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.