Профильный комитет Рады поддержал отставку министра инфраструктуры Криклия
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Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель главы комитета Юлия Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, один член комитета был против, четыре - воздержались, остальные - "за".
"Ждем нового министра с планами работы и ожидаемыми конкретными результатами, которые будут лучше предыдущих", - написала она.