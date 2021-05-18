Оставил записку и прыгнул с моста в Киеве: в больнице умер 15-летний сын многодетных родителей Родиковых, погибших от COVID-19. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 18 мая, в 6 утра в больнице умер 15-летний Денис Родиков, сын умерших от осложнений коронавируса в конце марта супругов Родиковых. Вчера утром парень ушел из дома, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Полиция Киевщины начала поиски несовершеннолетнего сразу после того как он ушел из дома, не дожидаясь подтверждения его исчезновения. Правоохранители отслеживали камеры видеонаблюдения, установили все возможные связи пропавшего и держали постоянный контакт со всеми родными и друзьями Дениса. Для поисков парня были задействованы все подразделения полиции Фастовщины, оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские Киевщины, подключили также аэроразведку и киберполицию", - сказано в сообщении.

Установлено, что парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.

Полиция постоянно мониторила сообщение по спецлинии "102" и установила, что именно в Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Утром юноша скончался.

Как уточнили в полиции Киевской области в Facebook, 15-летний парень ушел из дома в селе Липовый Скиток, что на Фастовщине,17 мая в 7:00 утра, предварительно написав о том, что намерен покончить жизнь самоубийством. Позже по спецлинии полиции "102" поступило сообщение о том, что в Киеве 15-летний парень прыгнул с моста.

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По данному факту полиция Киевщины открыла уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

"В очередной раз призываем родителей, лиц, их заменяющих, и родственников, не будьте равнодушными к проблемам детей! Интересуйтесь их досугом, будьте терпеливы, старайтесь понять и поддержать в трудную минуту, разделяйте увлечения. Также обращаемся к подросткам. Если ваши сверстники демонстрируют, даже в шутку, подозрительное поведение, сообщайте об этом взрослым.

Призываем подростков: общайтесь со своим близким окружением. Виртуальное пространство не помогает в решении проблем. Делитесь проблемами с близкими. Обращайтесь напрямую в полицию Киевщины и помните, здесь вам всегда помогут", - сказано в сообщении.

Напомним, супруги Владимир и Диана Родиковы, которые воспитывали 12 детей в детском доме семейного типа в Киевской области умерли от коронавируса. Владимир Родиков умер 20 марта, Диана Родикова - 29 марта.

В семье Родиковых воспитывалось 11 детей - 5 родных и 6 приемных. 12 февраля 2021 года Диана Родикова-Ермакова была награждена званием мать-героиня.