Поставка следующей партии вакцины Pfizer в Украину ожидается с 7 июня, - Ляшко

Следующая партия вакцины против коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается с 7 июня.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30.Цифровизация", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Следующую поставку в рамках глобальной инициативы м-РНК вакцины мы ожидаем с 7 июня", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что суммарно за эту неделю в Украину прибудет партия в почти 500 тыс. Доз вакцины Pfizer.

Как сообщалось, во вторник ЮНИСЕФ доставил в Украину новую партию из 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech против COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX. К концу недели ЮНИСЕФ доставит всего 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получила 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной SK Bioscience (Южная Корея), а также около 140 000 шприцев для разведения вакцин с растворителем и инъекций и более 1300 коробок для их безопасной утилизации.

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