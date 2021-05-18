Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об основных принципах молодежной политики" № 1414-IX, который Верховная Рада приняла 27 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.

Документ определяет, что молодежь – это люди в возрасте от 14 до 35 лет, и вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне – через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете Министров Украины, на местном – через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

"Закон также регулирует вопросы деятельности Украинского молодежного фонда. Согласно документу, фонд является бюджетным учреждением, выполняющим специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта Украины. Политика прозрачности деятельности фонда будет обеспечиваться сбалансированной структурой органов управления и открытым процессом их формирования", - отмечают в ОПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков подписал закон об основах молодежной политики

По мнению главы государства, обновление молодежного законодательства, а также внедрение действенных финансовых инструментов поможет создать реальные возможности для каждого молодого человека жить и работать в Украине.