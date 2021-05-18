В горах турецкой Анталии продолжаются поиски пропавшей украинки, консулы держат это дело на особом контроле, - МИД

В горах турецкой Анталии продолжаются поиски пропавшей украинки Яны Кривошеи, украинские консулы держат это дело на особом контроле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-служба МИД.

"Консульство Украины взаимодействует с жандармерией провинции Анталия с целью поиска гражданки Украины Яны Кривошеи и находится на связи с ее братом", - отметили в пресс служба.

Как сообщили в МИД, по имеющейся информации, украинка осуществляла туристическую поездку в горах турецкой Анталии. 10 мая она должна была вернуться в Украину. В то же время со 2 мая с ней прекратилась связь.

"Спасительный спецподразделение обнаружил палатку гражданки. Поисковая операция продолжается, осуществляется анализ использования сотовой связи. Украинские консулы держат это дело на особом контроле", - заверили в МИД.

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42-летняя одесситка Яна Кривошея 1 мая отправилась в Турцию, чтобы подняться на одну из вершин высотой 1715 метров, не предупредив никого из родственников или знакомых. Утром 2 мая она написала оттуда сообщение матери, в котором поздравила ее с Пасхой. Телефон женщины оставался включенным до 5 мая. Поиски Кривошеи начались 4 мая, после того, как накануне она не ответила на сообщение от матери.

Уже 12 мая на горе нашли ее палатку, в которой остались некоторые вещи, но не было двух рюкзаков. Вершину горы обследовали альпинисты, полицейские и спасатели. Во время поисков они также осмотрели, в том числе с использованием дрона различные тропы, тупиковые маршруты и обрывы, однако никаких следов пропавшей женщины не нашли.

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