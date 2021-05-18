54% киевлян против назначения центральной властью главой КГГА любого, кроме Кличко, - опрос "Рейтинга"

54% киевлян не поддерживают идею назначения центральной властью председателя КГГА любого другого человека, кроме действующего мэра.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 15-16 мая в столице, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, жители Киева лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 42% оценивают положение дел в городе как правильное и лишь 32% считают, что страна движется в правильном направлении.

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Виталий Кличко сохраняет лидерские позиции в рейтинге доверия киевлян. Ему доверяют 51% опрошенных. Зеленскому доверяют 45%.

Гройсману доверяют 33%, Разумкову – 32%, Порошенко – 30%, Тимошенко – 21%, Бойко – 17%, Шмыгалю – 13%.

Согласно опросу, деятельностью мэра Киева довольны 53% опрошенных, президента – 40%, премьер-министра – 16%.

Социологи опросили 1200 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Метод опроса: CATI – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 15-16 мая 2021 года.





