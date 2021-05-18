Задолженность по выплате субсидий в Украине отсутствует, - Минсоцполитики
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
"На сегодняшний день задолженности по выплате жилищных субсидий в стране нет. Они финансируются вовремя и обеспечивается их выплата в установленные сроки. Сейчас того ресурса, который имеется, хватает до начала отопительного периода", - сказал Музыченко.
Замминистра сообщил, что Минсоцполитики планирует проанализировать дополнительную потребность в средствах на субсидии, которая может появиться с учетом тарифов на услуги, и в случае необходимости будет выходить с соответствующими инициативами в правительство и парламент.
"Если бы основной идеей была экономия ресурса, то не был бы установлен переходной период (для назначения субсидий. - Ред.)", - подчеркнул Музыченко.
Замглавы Минсоцполитики напомнил, что до 1 сентября можно обратиться за субсидией и она будет назначена и выплачена с 1 мая.