Северная Македония высылает российского дипломата, - СМИ

Власти Северной Македонии решили выслать из страны российского дипломата.

Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Северная Македония высылает российского дипломата", - говорится в сообщении агентства.

Подробностей об этом решении оно пока не приводит.

В то же время, по данным информационного портала MKD, дипломат должен покинуть страну в течение нескольких дней.

"Министерство иностранных дел объявило, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония", - говорится в сообщении.

14 мая российского посла Сергея Баздникина вызвали в МИД Северной Македонии, где ему сообщили, что один из российских дипломатов объявлен персоной нон грата.

"Послу вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию Северной Македонии в течение семи дней", - говорится в сообщении

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