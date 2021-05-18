Зеленский поручил организовать вывоз граждан Украины из Сектора Газа, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров и Министерству иностранных дел Украины организовать возвращение граждан Украины из Сектора Газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Нет никаких сомнений в том, что наше государство всегда помогает всем украинцам. Где бы в мире они не оказались в чрезвычайных обстоятельствах и изъявили желание вернуться домой. Так будет и сейчас. Президент Владимир Зеленский поручил организовать - правительству, премьеру, Министерству иностранных дел и нашим специальным службам, если требуется их содействие. Это долг каждой цивилизованной страны - всегда спасать своих людей", - отметил Подоляк.

По его словам, Украина уже обратилась в международные организации для оказания логистической помощи в организации возвращения людей.

"Прежде всего, разговор идет о необходимых воздушных коридорах. Как известно, уже более сотни украинцев изъявили желание вернуться в Украину из Сектора Газа, где продолжается эскалация вооруженного противостояния", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что "на сегодня имеются обращения от представителей Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии – в оказании помощи возвращения граждан этих государств вместе с украинцами".

"В целом, речь идет о 53 людях", - добавил он

Подоляк призвал граждан Украины, которые оказались в зоне конфликта и нуждаются в помощи и возвращения домой, обратиться в ближайшее дипломатическое представительство Украины любым доступным способом.

Как сообщалось, Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до 20 мая.

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