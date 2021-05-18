Устроившая показательную "расправу" над паспортами женщина не имела разрешения от отца детей на их выезд за границу, - спикер Госпогранслужбы Демченко

В Госпогранслужбе отреагировали на инцидент с украинской туристкой и ее детьми, которые выбросили загранпаспорта, потому что их не выпустили из страны.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что инцидент произошел в аэропорту Харькова 17 мая, откуда украинка вместе с двумя своими детьми, которые не достигли 16-летнего возраста, планировала улететь в Стамбул, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Согласия на выезд детей за границу от их отца женщина не имела. Она объяснила, что отец детей иностранец. В таком случае пограничники не требуют согласия, однако это должно подтверждаться записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка. Его женщина также не предъявила", - пояснил он.

По словам Демченко, после получения отказа в пересечении границы женщина покинула линию паспортного контроля, однако своего недовольства пограничникам она не высказывала.

Спикер ГНСУ отметил, что в прошлом году 1000 детей не смогли выехать из Украины из-за отсутствия нотариально удостоверенного согласия одного из родителей, а с начала этого года - 380.

Он призвал граждан должным образом относиться к путешествиям и внимательно изучать условия пересечения границы.

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