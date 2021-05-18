Апелляционный суд рассмотрит жалобу на меру пресечения Медведчуку 21 мая

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении Виктора Медведчука. Заседание назначено на 21 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 13 мая 2021 о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 21 мая 2021 (12 ч. 00 мин.), Зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

Состав суда: судья-докладчик В.М. Лашевич, судьи Росик Т.В., Ященко М.А.

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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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