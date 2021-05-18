Ожидаем, что встреча Байдена и Путина состоится в ближайшие недели, - Блинкен
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Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.
Как передает исландский портал Frettabladid, об этом на брифинге в Рейкьявике заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели", - отметил он.
В то же время он не уточнил, рассматривается ли Рейкьявик как место возможной встречи.
Отметим, сегодня замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что встреча президентов может пройти в одной из дипломатических столиц Европы. При этом на сегодня конкретных договоренностей о дате нет.