Разумков открыл внеочередное заседание Рады: "Батькивщина" покинула сессионный зал

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание парламента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В зале зарегистрировались 230 народных депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Яценко стал членом фракции "Батькивщина"

Перед рассмотрением кадровых вопросов депутаты фракции "Батькивщины" покинули зал.

Лидер фракции Юлия Тимошенко заявила, что сейчас в сессионном зале будет "шоу защиты хорошего царя" и наказания "плохих бояр", в чем "Батькивщина" не будет принимать участие.

После ухода депутатов "Батькивщины" парламентарии приступили к рассмотрению отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия.