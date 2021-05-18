Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа
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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МИДу и Министерству инфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из Сектора Газа.
Об этом глава Кабмина написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Во исполнение поручения президента Украины дал задание Министерству иностранных дел и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из Сектора Газа", - написал Шмыгаль.
Премьер отметил, что более сотни украинских граждан выразили желание покинуть Сектор Газа, и правительство приложит максимум усилий, чтобы оказать помощь.