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Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа

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Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МИДу и Министерству инфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из Сектора Газа.

Об этом глава Кабмина написал в Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Во исполнение поручения президента Украины дал задание Министерству иностранных дел и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из Сектора Газа", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что более сотни украинских граждан выразили желание покинуть Сектор Газа, и правительство приложит максимум усилий, чтобы оказать помощь.

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Топ комментарии

  • Vik Tor da48d4e6
    Стесняюсь спросить-а что это за украинцы из Газа? Это безответственные украинки, вышедшие замуж за арабов и недавно в своих паранджах осуждавшие Израиль?
  • Привет
    Ага...и месяца не прошло как до шмыгла дошло...
  • Підлога Маккартні
    Так зебоб же уже распорядился нескольками новостями ранее. Куда этот шморгаль лезет по перед шефа в пекло? Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 2601
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