Беларусь проводит внезапную проверку боеготовности ракетных войск

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки боевой готовности ракетных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу Минобороны РБ.

К проверке боеготовности будут привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч" и "Ураган". В рамках проверки будут задействованы около 100 единиц техники и более 500 военнослужащих.

"После выполнения подготовительных мероприятий воинские части и подразделения отправятся на полигоны для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов", - говорится в сообщении.

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