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Беларусь проводит внезапную проверку боеготовности ракетных войск

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Беларусь проводит внезапную проверку боеготовности ракетных войск
Министерство обороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки боевой готовности ракетных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу  Минобороны РБ.

К проверке боеготовности будут привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч" и "Ураган". В рамках проверки будут задействованы около 100 единиц техники и более 500 военнослужащих.

"После выполнения подготовительных мероприятий воинские части и подразделения отправятся на полигоны для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • A San
    Можно Точкой-У по протестующим теперь епануть по новьім законам .
  • Oljik
    І в Бєларусі знайдеться свій Воронеж.
  • A San
    Главное перед пуском ракетьі крикнуть: "Они хотели на нас напасть".
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