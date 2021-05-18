Яд высокого уровня токсичности. Госэкспертиза назвала состав красного шлама НГЗ

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

Об этом стало известно из экспертизы за подписью Алексея Копаницы, копия которой есть в распоряжении РБК-Украина.

Исследовательско-испытательным токсикологическим центром научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины установлено, что в образце красного шлама, предоставленного на исследование было обнаружено: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и тому подобное.

Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов (в первую очередь, кальция, цинка, фосфора, железа и купруму).

Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.

Экспертиза также установила, что по своим опасным свойствам отходы красного шлама могут оказывать негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.

Напомним, ранее экс-руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий заявлял, что из-за ситуации с красным шламом на НГЗ, Николаевская область находится на пороге экологической катастрофы.

Как известно, на протяжении многих десятилетий эксплуатации завода не решается проблема утилизации многотоннажных отходов выщелачивания бокситов - красных шламов, сложных химических смесей с тонкодисперсным морфологическим составом.

В климатических условиях Юга Украины красный шлам высыхает и происходит его ветровой перенос на дальние расстояния, что негативно влияет на окружающую среду.

Как писало РБК-Украина, ранее активисты общественной организации "Стоп Шлам" подали в суд на Николаевский глиноземный завод, они требуют компенсацию за нанесение непоправимого вреда.