Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 284 народных депутата.

Перед голосованием Криклий отчитался перед парламентом.

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Выступая с трибуны, он отметил, что за 20 месяцев работы на должности ему пришлось делать несвойственные для министра шаги в связи с пандемией.

Народный депутат "ЕС" Ирина Геращенко во время вопросов к министру заявила, что Криклий на комитете признался: написал заявление об отставке по просьбе президента. На что тот ответил, что решение принималось "самостоятельно и законно". После чего Геращенко возмутилась по поводу того, что министр "трусливо" написал заявление, потому что так сказал Зеленский.

"А если он скажет спрыгнуть с поезда, вы тоже так сделаете?", - обратилась она к Криклию.

После чего парламент приступил к голосованию.

Напомним, Владислав Криклий занимал должность главы Мининфраструктуры с августа 2019 года. Он входил в состав правительства при премьер-министре Алексее Гончаруке, а затем – в Кабмин Дениса Шмыгаля. В июле 2019 года Криклий был избран народным депутатом по избирательному списку "Слуги народа". С 2015 года возглавлял главный сервисный центр МВД.