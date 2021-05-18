В Харькове на взятке 1100 долл. задержан военком, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке военного комиссара одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Военный комиссаро за взятку в сумме 1100 долларов обещал обеспечить освобождение от призыва на военную службу в ВСУ.

13.05.2021 комиссар получил первую часть взятки в размере 500 долларов, а 17.05.2021 сразу после получения второй части взятки в размере 600 долларов военкома и его сообщникв задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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18.05.2021 задержанным вручено извещение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины. В настоящее решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.