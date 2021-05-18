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Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины

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Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 мая, внес в Верховную Раду проект закона о коренных народах, как безотлагательный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно обнародованной информации, законопроект №5506 получен Верховной Радой и передан на рассмотрения руководства. Инициатором данного проекта является президент Украины Владимир Зеленский.

Текст документа на сайте ВР в настоящее время отсутствует.

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Топ комментарии

  • Привет
    Судя по всему там все коренные...кроме украинцев..
  • Oljik
    Є два корінних народа в Україні - українці і киримли. Крапка. Головний критерій - чи можу я, українець бути корінним у іншій країні? Назвіть таку країну. Так само киримли. Росіяни чи руССкіє - не корінні в Україні, бо їх коріння - за порєбріком, там безкрайня територія і, якщо їм не подобається Україна, то не треба робити з цієї країни другу росію - просто їдьте туди, де вам подобається.
  • Привет
    И зачем нужен этот тупой закон?? Делить граждан украины по сортам??
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