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Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего среди них граждан Украины - 265 тыс.

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Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего среди них граждан Украины - 265 тыс.
В Польше действительные виды на жительство имеют более 265 тысяч украинцев.Только за последние три месяца выдали более 20 тысяч видов.

Об этом пишет "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

Так, действительные виды на жительство в Польше имеют 483,5 тыс. иностранцев. Крупнейшими группами являются граждане: Украины - 265,3 тыс. человек, Беларуси - 31,5 тыс. человек и Германии - 20 тысяч человек.

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Далее следуют граждане России - 12,7 тысяч, Вьетнама - 10,6 тысяч, Индии - 10,4 тысяч, Грузии - 8,6 тысяч, Италии - 8,5 тысяч и Китая - 6,7 тысяч.

Абсолютное большинство иностранцев имеет разрешения на временное проживание - это уже почти 300 тысяч человек. Примерно 85 тысяч иностранцев имею вид на постоянное пребывание. Зарегистрированное проживание в Польше имеет 80 тысяч граждан стран Европейского союза.

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Топ комментарии

  • БОРЯ ВАВКИН
    "Вид" - это хорошо. Но ты попробуй сдать экзамен по языку и истории Польши. Добавь сюда ещё и прививку без которой тебя и на порог посольства не пустят. А очередь выстоять чего стоит! А за черту перед окошком перешел - нафиг с поля...

    И всё эти муки адовы за шо? За работу по 12 часов в день и койку с тумбочкой Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 421
  • Підлога Маккартні
    НУ так слуги урода сами говорили, что нада валить из єтой страны, по этому не удивительно Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 400
  • Muni
    Якщо Європа не йде в Україну то українці йдуть в Європу.
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