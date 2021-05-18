Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего среди них граждан Украины - 265 тыс.

В Польше действительные виды на жительство имеют более 265 тысяч украинцев.Только за последние три месяца выдали более 20 тысяч видов.

Об этом пишет "Польское радио", передает Цензор.НЕТ.

Так, действительные виды на жительство в Польше имеют 483,5 тыс. иностранцев. Крупнейшими группами являются граждане: Украины - 265,3 тыс. человек, Беларуси - 31,5 тыс. человек и Германии - 20 тысяч человек.

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Далее следуют граждане России - 12,7 тысяч, Вьетнама - 10,6 тысяч, Индии - 10,4 тысяч, Грузии - 8,6 тысяч, Италии - 8,5 тысяч и Китая - 6,7 тысяч.

Абсолютное большинство иностранцев имеет разрешения на временное проживание - это уже почти 300 тысяч человек. Примерно 85 тысяч иностранцев имею вид на постоянное пребывание. Зарегистрированное проживание в Польше имеет 80 тысяч граждан стран Европейского союза.