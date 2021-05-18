Рада уволила министра экономики Петрашко

Парламент поддержал отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 280 народных депутатов.

Перед голосованием министр отчитался перед парламентом о достижениях своего ведомства. По его словам, удалось стабилизировать экономику в условиях пандемии и обеспечить ее функционирование "без кардинальных потрясений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" поддержит кадровые изменения по министрам экономики и инфраструктуры, по министру здравоохранения - будет дискуссия, - Гетманцев

В ходе вопросов к докладчику глава фракции "Голос" Ярослав Железняк спросил министра, почему он молчал, когда правительство принимало разрушающие для бизнеса решения, в частности введение карантина выходного дня. На что Петрашко ответил, что министерство во время пандемии "хорошо выполняло свои функции".

Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.