Рада уволила министра экономики Петрашко
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 280 народных депутатов.
Перед голосованием министр отчитался перед парламентом о достижениях своего ведомства. По его словам, удалось стабилизировать экономику в условиях пандемии и обеспечить ее функционирование "без кардинальных потрясений".
В ходе вопросов к докладчику глава фракции "Голос" Ярослав Железняк спросил министра, почему он молчал, когда правительство принимало разрушающие для бизнеса решения, в частности введение карантина выходного дня. На что Петрашко ответил, что министерство во время пандемии "хорошо выполняло свои функции".
Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.