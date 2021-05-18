Немчинов обсудил с международными партнерами вопросы деятельности Бюро экономической безопасности

Сегодня Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов провел встречу с международными партнерами для обсуждения вопросов Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

На встрече присутствовали:

- заместитель председателя Консультативной Миссии Европейского Союза в Украине Фредрик Веслау (Швеция);

- старший советник по вопросам финансовых расследований Консультативной Миссии Европейского Союза в Украине Паулиус Кликунас (Литва)

- эксперт по уголовным расследованиям Консультативной Миссии Европейского Союза в Украине Максим Ощепков (Украина);

- председатель политического департамента Делегации Европейского Союза в Украине Артур Гебал (Польша);

- секторный менеджер управления публичными финансами Делегации Европейского Союза в Украине Екатерина Яковлева (Франция);

- исполняющая обязанности председателя Миссии США в Украине Меган Боулинг (США)

- эксперт экономического сектора Миссии США в Украине Тимоти Джонсон (США)

- представители Секретариата Кабинета Министров Украины.

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Во время встречи обсудили сотрудничество Секретариата Кабинета Министров Украины с международными экспертами, в частности в вопросе разработки проектов актов КМУ:

- о порядке проведения комплекса мероприятий по оценке рисков в сфере экономики. Этот акт обеспечит концентрацию усилий БЭБ на ликвидации угроз и уменьшении рисков совершения уголовных преступлений в экономической сфере, решении наиболее коррумпированных и преступных узлов, через которые происходит отток государственных средств, и которые тормозят процесс развития экономики;

- о порядке проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности БЭБ, который станет инструментом контроля и оценки результатов работы этого органа.

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"Важной задачей является прозрачное формирование Совета общественного контроля при БЭБ и обеспечения эффективных механизмов общественного контроля за деятельность этого органа. Международные эксперты выразили свое желание всячески помогать в создании БЭБ. СКМУ очень ценит такую ​​поддержку и помощь", - отметил Немчинов.