Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы
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Крупнейшие топливные сети Украины не уплачивают налоги. Чеки, которые выдавались людям, не были обнаружены в базе налоговой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов.
"Чеки из АЗС, которые в очередной раз подтверждают массовую неуплату налогов крупнейшими топливными сетями страны. Их собирали простые украинцы – покупали топливо на заправках в Киеве и Киевской области. Заправки AMIC, и Motto, и KLO, и WOG, и Socar", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, чеков, которые получали при оплате топлива, в базе налоговой не было.
И вся эта ситуация ... происходит на глазах у главы ГФС Вадима Мельника", - подчеркнул Леонов.