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Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы

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Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы
Крупнейшие топливные сети Украины не уплачивают налоги. Чеки, которые выдавались людям, не были обнаружены в базе налоговой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов.

"Чеки из АЗС, которые в очередной раз подтверждают массовую неуплату налогов крупнейшими топливными сетями страны. Их собирали простые украинцы – покупали топливо на заправках в Киеве и Киевской области. Заправки AMIC, и Motto, и KLO, и WOG, и Socar", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, чеков, которые получали при оплате топлива, в базе налоговой не было.

И вся эта ситуация ... происходит на глазах у главы ГФС Вадима Мельника", - подчеркнул Леонов.

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Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 01
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 02
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 03
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 04
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 05
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 06
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 07
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 08
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 09
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 10
Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: слуга народа Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы 11

Топ комментарии

  • Димитрий CrimeaBandera
    В їх закритті нема сенсу. А ось вздрюкнути по повній, щоб оплатили декілька сотень мільйонів гривень, то треба зробити.
  • Чайка Київ
    Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 7398 "Венесуэла близко: чем грозит и кому выгодно топливная авантюра ЗЕ"
    https://www.youtube.com/watch?v=1v-SvCfVfUw
  • AbOriginal_UA
    Без крышевания со стороны налоговой и других правоохранительных органов такое происходить не может !!!
    Там все в долях !!!
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