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Минобороны рассматривает возможность приобретения противоракетной системы по типу "Железного купола", - Таран

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Минобороны рассматривает возможность приобретения противоракетной системы по типу "Железного купола", - Таран
Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения противоракетной системы по типу израильского "Железного купола".

Об этом во время визита на предприятие "Мотор Сич" сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондент Укринформ.

"Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны. Хотел бы отметить, что" Железный купол "- один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то по типу "Железного купола", - сказал Таран.

Также смотрите: Израильский "Железный купол" в действии. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Джура
    Ви, банда ЗЕлених гнид, вже два роки не даєте жодної копійки на закупівлю ракетних систем "Нептун", "Вільха". ДержОборонне замовлення 2020 року - провалене. А ДержОборонЗамовлення 2021 року - ще навіть не підписане! П"ЯТЬ МІСЯЦІВ від початку року минуло - а ЗЕлені ублюдки грають у кишеньковий більярд замість роботи.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Що,Україна сама не здатна виробляти таке???Чи українцям не потрібна робота??))))
  • Чинганчгук
    а нам могут и не продать, я за деньги уже молчу, команда зеленых популистов
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