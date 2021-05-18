Судья Донецкого окружного админсуда задержан при получении 30 тыс. долл за содействие в отмене решений ВС, - прокуратура. ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов задержали судью Донецкого окружного административного суда во время получения денег, которые он требовал от одного из предпринимателей за "содействие" в отмене определенных судебных решений в Кассационном суде Верховного Суда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного Суда через своих знакомых. В частности, за 30 тыс долларов он обещал отмену Верховным Судом решений и направление дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали судью в Славянске во время получения от предпринимателя всей суммы взятки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Черновцах задержан адвокат, получивший $6 тыс. взятки за влияние на принятие решения судьей, - Офис генпрокурора. ФОТО

Уголовное производство расследуется по статье мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины). В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.