Судья Донецкого окружного админсуда задержан при получении 30 тыс. долл за содействие в отмене решений ВС, - прокуратура. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного Суда через своих знакомых. В частности, за 30 тыс долларов он обещал отмену Верховным Судом решений и направление дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали судью в Славянске во время получения от предпринимателя всей суммы взятки.
Уголовное производство расследуется по статье мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины). В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.