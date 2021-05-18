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Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке

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Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудила в НАТО предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке.

Об этом она сообщила в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с Девидом ван Вилем (помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности - ред.) предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке, которая будет предоставлять специальную целевую помощь. Мы приветствуем этот шаг. Будучи объектом постоянных гибридных атак, Украина очень заинтересована в обмене опытом с НАТО относительно эффективного реагирования", - написала Стефанишина.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    "Команда по противогибридной поддержке"... Это сразу в цитаты великих Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке - Цензор.НЕТ 7575
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    ""Киборга" Чемоданова готовятся выдать России - ветеран АТО задержан полицией в Житомире В Житомире полиция арестовала добровольца Леонида Чемоданова, воевавшего в ДАП. Его могут выдать России.

    В Житомире арестован ветеран АТО из "Правого сектора" Леонид Чемоданов, известный под позывным "Зеленый". Добровольца могут выдать России. Об этом написал днем 18 мая адвокат Виталий Коломиец в своем аккаунте в Facebook, передает Диалог.UA.

    Арестованный доброволец Чемоданов является гражданином РФ, в связи с чем, вероятно, его и планируют выслать обратно в Россию. ""Зеленого" задержала полиция для экстрадиции в РФ. Сюр! (...) В Житомире не слышали о прямом запрете экстрадиции ветеранов в РФ и ее государства-сателлиты" - написал юрист.

    Он напомнил, что Чемоданов с лета 2014 года в составе "Правого сектора" противостоял агрессии России на Донбассе. Он, среди прочего, является "киборгом" - воевал за Донецкий аэропорт (ДАП). Во время войны доброволец был ранен. По данным Коломийца, в России в отношении Чемоданова действует некое заочное решение суда о заключении на 5 лет. "Плюс инкриминируют, что 11 лет тому в Украину заехал по другим документам", - написал адвокат. Он уточнил, что срочно едет в Житомир искать арестованного Чемоданова и добиваться его освобождения. Ранее о Чемоданове большую статью выпустило влиятельное украинское издание "Цензор.Нет". В интервью ветеран сообщил, что приехал в Украину из Псковской области РФ и полюбил страну всем сердцем, даже называл ее "Родиной".

    "Украина и Россия - это не просто две разные страны, это две разные планеты", - сообщил журналистам "Зеленый". Он называл себя "противником режима Путина" и уверял, что не рискнет возвращаться в Россию. "Меня арестуют, посадят и убьют в тюрьме… Это полицейская страна", - говорил доброволец."
  • Mykola Vovk
    Тупорылые.
    Западные страны активно общаются с нашими учеными, которые исследуют механизмы гибридных угроз, а «власть» на своих ученых внимания не обращает, и просит совет на Западе.
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