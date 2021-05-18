Стефанишина в НАТО обсудила предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудила в НАТО предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке.

Об этом она сообщила в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с Девидом ван Вилем (помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности - ред.) предложение направить в Украину команду по противогибридной поддержке, которая будет предоставлять специальную целевую помощь. Мы приветствуем этот шаг. Будучи объектом постоянных гибридных атак, Украина очень заинтересована в обмене опытом с НАТО относительно эффективного реагирования", - написала Стефанишина.

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